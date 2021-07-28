Фотофакт. Профиль и взмах крыла – на могиле худрука Горьковского театра Бориса Луценко открыли необычный памятник

На могиле худрука Горьковского театра Бориса Луценко открыли необычный памятник Фото: Наталия КРИВЕЦ

На могиле художественного руководителя Горьковского театра Бориса Луценко открыли необычный памятник.

Борис Луценко родился в 1937 году в Майкопе. В 1967 году он окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работал режиссером в Белорусском театре имени Янки Купалы, был главным режиссером Горьковского театра, а также Театра-студии киноактера. С 2008 году Луценко являлся режиссером-постановщиков в Горьковском театре.

На могиле худрука Горьковского театра Бориса Луценко открыли необычный памятник Фото: Наталия КРИВЕЦ

Известный режиссер скончался 5 февраля 2020 года в возрасте 82 лет. За годы своей творческой деятельности поставил более 100 спектаклей в Беларуси, России, Литве, Латвии, Украине, Германии и Швейцарии. В качестве кинорежиссера Борис Луценко снял фильм «Раскiданае гняздо», а также фильмы-спектакли «Трагическая повесть о Гамлете, принце Датском», «Христос и Антихрист» и «Возвращение в Хатынь».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Машеров просил убрать слова о «тых, што на пасадах сядзяць»: как режиссер Борис Луценко боролся с цензурой в БССР.

В Международный день театра вспоминаем режиссера, народного артиста Беларуси Бориса Луценко и его рассказы о советской цензуре и гневе партийных чиновников. (подробности)