Неизвестные «заминировали» Чернобыльскую АЭС. Фото: pexels

Полиция Украины получила анонимное сообщение о том, что Чернобыльская АЭС заминирована. Об этом 28 июля сообщил член общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко в Facebook.

В настоящее время полиция проверяет информацию о минировании.

Все контрольно-пропускные пункты (КПП) в зону отчуждения перекрыты на въезд.

– Только что ЧАЭС в очередной раз «заминировали». «102» отреагировала на анонимное письмо о взрыве на ЧАЭС. На данный момент отрабатываются меры безопасности, перекрыты все КПП чернобыльской зоны на въезд, – уточнил он в Facebook.

Емельяненко добавил, что информация о возможном минировании «притормозила работу предприятий чернобыльской зоны», сотни туристов ожидают завершения проверки.

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