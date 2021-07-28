Массовое ДПТ на Немиге в Минске: в ГАИ рассказали подробности аварии. Фото: ГАИ

К массовому ДТП на улице Немига в Минске привело то, что водитель троллейбуса отвлекся и не соблюдал безопасную дистанцию. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Там также рассказали подробности аварии.

«По предварительной информации, сегодня около 11 часов 00 минут водитель троллейбуса, двигаясь по ул. Немига со стороны ул. Городской Вал в направлении пр. Победителей, отвлекся от управления и в результате несоблюдения безопасной дистанции вблизи дома № 3 совершил наезд на стоящий впереди автомобиль. Столкнулись семь единиц авто. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – отметили в ГАИ.

Там напомнили водителям, что нельзя отвлекаться от езды, нужно соблюдать безопасную дистанцию и правила дорожного движения.

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