Трехлетняя девочка и семнадцатилетний парень выпали из окон в Дзержинском районе. Оба остались живы

Пострадавшие доставлены в больницу в тяжелом состоянии Фото: Надежда БУТОВИЧ

В Дзержинском районе из окон выпали несовершеннолетний парень и малолетний ребенок. Об этом сообщили в УВД Минского облисполкома.

Как сообщили в ведомстве, трехлетняя девочка выпала из окна в поселке Энергетиков Дзержинского района. Инцидент произошел 20 июля. Окна в квартире были открыты, девочка взобралась на поддонник, оперлась на москитную сетку. Сетка не выдержала тяжести, девочка выпала и была госпитализирована с серьезными повреждениями. Родители во время происшествия находились дома.

Еще один несчастный случай произошел в Фаниоле. 17 июля 17-летний парень заснул на подоконнике в состоянии алкогольного опьянения и выпал с пятого этажа.

– Парень употребил слабоалкогольный напиток, ночью открыл окно и лег на подоконнике так, чтобы руки и голова свисали на улицу, а ноги оставались на диване. Через какое-то время он потерял равновесие, выпал из окна. Его госпитализировали с различными травмами, – рассказали в УВД.

Там также напомнили, что нельзя оставлять детей без присмотра в помещении с открытыми окнами или есть вероятность, что ребенок сможет его открыть. Фурнитура окон и рамы должны быть в исправном состоянии и не должны открываться слишком легко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Двухлетний мальчик выпал из окна на третьем этаже дома в Ляховичах – малыш погиб