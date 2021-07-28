Сообщение о минировании Чернобыльской АЭС оказалось ложным.

Днем 28 июля полиция Украины получила анонимное сообщение о том, что Чернобыльская АЭС заминирована. Полиция начала проверять информацию о минировании. Все контрольно-пропускные пункты (КПП) в зону отчуждения были перекрыты на въезд.

Сообщалось, что информация о возможном минировании «притормозила работу предприятий чернобыльской зоны», сотни туристов ожидают завершения проверки.

В результате информация о минировании Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) не подтвердилась. Об этом сообщил в среду телеканал Украина 24, ссылаясь на данные Национальной полиции Украины.

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