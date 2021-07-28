Аист застрял на 40-метровой вышке связи в Витебском районе. Птицу спасли сотрудники МЧС

Птица долгое время не могла освободиться из ловушки самостоятельно. Фото: БЕЛТА

Сотрудники МЧС спасли аиста, застрявшего на высоте 40 метров на вышке связи в Витебском районе, об этом сообщили в областном УМЧС.

Днем 27 июля спасателям поступило сообщение о том, что в деревне Савченки Витебского района на вышке застрял аист. Очевидцы рассказали, что птица уже продолжительное время находится на высоте 40 метров и не может выбраться самостоятельно.

Начальник дежурной смены ЦОУ ПАСО «Витязь» Максим Гриновецкий рассказал, что когда он с коллегами прибыл по месту вызова, их ожидали местные жители, обнаружившие птицу. Спасатели сразу же приступили к спасению аиста – надели альпинистское снаряжение и поднялись на башню.

– Здесь увидели аиста, который зацепился крылом за конструкцию антенны. Аккуратно освободив крыло птицы, мы поместили ее в рюкзак, а затем с помощью спасательной веревки спустили вниз, – рассказал Гриновецкий.

Спасатели связались с Витебским зоопарком и отдали туда раненую птицу для оказания помощи.

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