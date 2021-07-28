«Призвала Байдена помочь сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии»: Тихановская встретилась с президентом США

Светлана Тихановская встретилась с президентом США Байденом.

Светлана Тихановская в среду, 28 июля, встретилась с президентом США Джо Байденом. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил корреспондент русской службы «Голос Америки» Михаил Комадовский. Встреча прошла в Овальном зале Белого дома.

О встрече также сообщается в официальном Твиттере президента США Джо Байдена:

- Для меня было честью встретиться с Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии и всеобщим правам человека, - написал Джо Байден.

Чуть позже Тихановская рассказала, о чем шла речь во время встречи:

- Я здесь не одна. За моей спиной – 36 тысяч беларусов, прошедших через аресты и пытки. 10 из них – погибли. Но все они говорили моим голосом на этой встрече. Как беларуска, я горжусь своим народом, который восстал против режима и уже год противостоит ему. Как политик, я рада этой встрече. Президент Байден сказал, что в мире продолжается борьба между автократией и демократией. И вы знаете, что Беларусь в этой борьбе находится на передовой. Поэтому я призвала президента Байдена помочь нам сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии, - цитирует Тихановскую ее телеграм-канал.

- Я выхожу из Белого дома с уверенностью, что голос миллионов беларусов был услышан:

– Беларусская революция не связана с геополитикой. Это демократический выбор беларусов, и моральный долг США – поддержать нас.

– Суверенитет Беларуси не подлежит обсуждению и торгу. Любые сделки, подписанные нелегитимным режимом, незаконны.

– Решением кризиса могут стать только новые свободные выборы под международным контролем. А все заключенные по политическим мотивам должны быть освобождены без каких-либо условий.

– Кризис в Беларуси должен быть включен в международную повестку дня, в ООН и ОБСЕ, а все виновные должны быть привлечены к ответственности в международных судах.

Как жена политзаключенного Сергея Тихановского, я чувствую боль, что он и тысячи людей не могут разделить со мной этот момент. Но я уверена, что они узнают об этой встрече. И будут знать, что мы боремся за них.

Как мать двоих детей, я просто надеюсь, что они поймут и простят меня за то, что в эти времена их мама не всегда была рядом с ними. Сколько бы времени и сил ни потребовал путь Беларуси к свободе, я готова пройти его вместе с беларусами. И я благодарю президента Байдена за то, что он поддержал нас на этом пути.

Ранее аналитики предполагали: если встреча Тихановской и Байдена состоится, то это подтолкнет США к более жестким санкциям относительно официального Минска.

Тихановская посещает США по официальному приглашению Госдепартамента. Она уже провела переговоры с высокопоставленными представителями администрации США, конгрессменами и сенаторами.

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