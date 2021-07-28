«Сотрудники Нацбанка» выманили свыше 6000 рублей у 59-летней жительницы Слуцка через Viber, а потом поздравили с Днем рождения

Доверчивая пенсионерка оформила на себя сразу два кредита. Фото: prostomob

Неизвестные позвонили пенсионерке из Слуцка по Viber, представились сотрудниками Нацбанка Республики Беларусь и попросили взять кредит в местном банке для участия в спецоперации. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Женщине предложили взять уже оформленный на ее имя кредит и перечислить деньги на указанный счет для того, чтобы спровоцировать мошенников из числа молодых специалистов местного банка и вычислить их. Женщина согласилась.

– Один из звонивших представится начальником службы безопасности Национального Банка Республики Беларусь и заочно сопровождал потерпевшую посредством звонков в Viber, пока та посещала банковское учреждение для оформления кредита, – сообщили в СК.

Пенсионерка взяла два кредита, предоставив справку о доходах, на общую сумму свыше 6000 рублей и перевела их на указанный счет, который прямо по телефону ей сообщил «начальник службы безопасности».

«Спецоперация» длилась несколько дней, в один из которых мошенники позвонили женщине и поздравили с Днем рождения, после чего перестали выходить на связь.

Слуцким районным отделом Следственного комитета по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст.209 (мошенничество).

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