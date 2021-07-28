Три белорусских атлета не имеют права выступать на Олимпийских играх в Токио. И вот почему

Всего в «черный список» попали 20 спортсменов из шести стран. Фото: AP

Три белорусских спортсмена попали под санкции AIU и теперь не имеют права выступать на Играх. Информация об этом появилась на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

Имена белорусских атлетов не называются, но известно, что права выступлений лишились также представители Украины, Эфиопии, Нигерии, Кении и Марокко – всего 20 спортсменов (10 из Нигерии, по трое из Беларуси и Украины, двое спортсменов из Кении и по одному из Марокко и Эфиопии)

Спортсмены попали под санкции за несоблюдение пункта 15 антидопинговых правил. Согласно правилам, спортсмены должны пройти три допинг-теста во внесоревновательный период с интервалом не менее трех недель в течение 10 месяцев – только после этого спортсмен имеет право представлять свою страну на соревнованиях международного уровня.

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