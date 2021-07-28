Некоторые виды приправ и соков запретили продавать в Беларуси – из-за плесени и кишечной палочки

В приправах нашли плесень и кишечную палочку. Фото: Госстандарт

Несколько видов сока и приправ попали в «черный список» Госстандарта Беларуси из-за несоответствия требованиям безопасности. Теперь эти продукты запрещены для продажи на территории страны. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале Госстандарта «Безопасность и качество».

В запрещенный для ввоза и продажи список попали лавровый лист, карри острая, приправа для шашлыка, кориандр молотый, перец красный чили острый торговой марки «Натрули».

В этих специях превышено количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, а также содержатся плесень и недопустимые бактерии группы кишечных палочек.

Также запрещены к продаже напитки фирмы Chabba (манго, маракуйя, виноград) и Kariz – при их производстве используются ароматизары, идентичные натуральному, и регулятор кислотности лимонная кислота (Е330), что запрещено Госстандартом.

Производителями соков было нарушено еще одно правило – использование концентрированного кокосового молока, в то время как разрешено использовать только кокосовую воду, извлекаемую из плода кокосового ореха без отжима его мякоти.

Запрет на реализацию и ввоз этой продукции начинает действовать с 31 июля 2021 года.

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