Фотофакт. В Минске Ford столкнулся с маршруткой: пострадал 4-летний ребенок

После аварии в больницу доставили 4-летнего пассажира маршрутки. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Вечером среды, 28 июля, в Минске в аварии легковушки с маршруткой пострадал 4-летний пассажир маршрутного такси. Подробности и фото с места аварии опубликовала пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома в телеграм-канале.
В ДТП на первом переулке Кольцова около 18.20 вечера попали легковой «Форд» и маршрутное такси «Мерседес». Предварительно авария произошла по вине водителя легковушки.
Водитель "Форд" подрезал маршрутку, перестраиваясь. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
- Направляясь от улицы Кольцова к улице Гамарника водитель «Форд» перестраивался в полосах для движения и не уступил дорогу маршрутке. Столкновения избежать не удалось, - прокомментировали в пресс-службе УГАИ.
В аварии пострадал 4-летний ребенок, который ехал в маршрутке. Малыша 2017-го года рождения доставили в больницу. По факту аварии проводится проверка.
Правоохранители напомнили, что водитель при перестроение обязан уступить дорогу ТС, движущимся попутно без изменения направления движения.
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