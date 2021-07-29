Фотофакт. В Минске Ford столкнулся с маршруткой: пострадал 4-летний ребенок

После аварии в больницу доставили 4-летнего пассажира маршрутки. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Вечером среды, 28 июля, в Минске в аварии легковушки с маршруткой пострадал 4-летний пассажир маршрутного такси. Подробности и фото с места аварии опубликовала пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома в телеграм-канале.

В ДТП на первом переулке Кольцова около 18.20 вечера попали легковой «Форд» и маршрутное такси «Мерседес». Предварительно авария произошла по вине водителя легковушки.

Водитель "Форд" подрезал маршрутку, перестраиваясь. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

- Направляясь от улицы Кольцова к улице Гамарника водитель «Форд» перестраивался в полосах для движения и не уступил дорогу маршрутке. Столкновения избежать не удалось, - прокомментировали в пресс-службе УГАИ.

В аварии пострадал 4-летний ребенок, который ехал в маршрутке. Малыша 2017-го года рождения доставили в больницу. По факту аварии проводится проверка.

Правоохранители напомнили, что водитель при перестроение обязан уступить дорогу ТС, движущимся попутно без изменения направления движения.

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