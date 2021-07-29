В Славгороде ребенок нанизался на кусок толстой проволоки: она насквозь пробила ногу

Толстая проволока пронзила ногу мальчика насквозь. Фото: МЧС.

Десятилетний ребенок попал в беду в Славгороде вечером 28 июля. В 18.22 в МЧС поступило сообщение, что на территории частного домовладения на улице Рокоссовского нужно помочь в извлечении проволоки из ноги ребенка.

Когда спасатели приехали на место, оказалось, что нога ребенка пробита насквозь толстой металлической проволокой. Проволока вонзилась чуть ниже икроножной мышцы. Спасатели использовали гидравлический аварийно-спасательный инструмент «Holmatro», чтобы перекусить проволоку. В больницу ребенка так и доставили – с ногой, нанизанной на кусок проволоки. Мальчика госпитализировали, сообщает пресс-служба МЧС.

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