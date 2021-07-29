Милиция ищет пропавшую 22 июля 14-летнюю жительницу Пуховичского района

14-летнюю Виолетту Ладутько разыскивает милиция. Фото: МВД

Больше недели родным неизвестно местонахождение 14-летней Виолетты Ладутько. Девушка ушла из дома в прошлый четверг, 22 июля, и с тех пор о ней ничего неизвестно. Милиция объявила пропавшую школьницу в розыск. Подробности, фото и приметы пропавшей несовершеннолетней опубликованы в телеграм-канале «Разыскивает милиция».

Из дома в поселке Руденск, что в Пуховичском районе, 14-летняя Виолетта ушла около 13.30 часов. С тех пор никто не знает, где она находится и что с ней. В милиции уточнили, что девушка и ранее неоднократно уходила из дома.

Несовершеннолетняя девушка и раньше уходила из дома. Фото: МВД

- На вид пропавшей девушке около 15 - 16 лет, она худощавая, ростом около 160 - 165 сантиметров, волосы светло-русые, пострижены в каре, - прокомментировали в пресс-службе.

Из дома девушка ушла в серых кроссовках, черных брюках и белой футболке. С собой взяла маленькую сумочку светло-коричневого цвета, серый «Айфон», белые наушники и черно-желтый пакет.

Если вы знаете, где находится пропавшая девушка, сообщите об этом в милицию - «102».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«195 дней тревожного ожидания»: отец из Кобрина полгода искал 16-летнего сына - уволился с работы, полетел в Москву и нашел в Новосибирске.

22 июля Геннадий в фейсбуке опубликовал фото сына: Алексей в Новосибирске, за 3 тысячи километров от Москвы, где находился отец. А через сутки появился снимок, где они вместе, обнимаются (подробности).

Особая примета: обгрызены ногти. В Лунинце пропал подросток, он может прятаться в лесу или в заброшках.

Юноша страдает психическим заболеванием (подробности).

Instagram по умолчанию закроет профили тысяч пользователей: вот кого это коснется и с чем это связано.

Соцсеть скроет профили определенной группы пользователей, объясняя это политикой безопасности (подробности).

В Минске пропал 16-летний парень-сирота: посмотрите, вдруг вы его видели.

Алексей Ермолкович пропал 16 июля (подробности).

Четвертые сутки милиция ищет пропавшую 11-летнюю школьницу из Логойского района.

Мария Ярмошко ушла из дома днем и просто исчезла (подробности).

Пропавшего в Беларуси футболиста из Нигерии нашли в Польше.

Зади Чукву Еммануел пропал в начале мая (подробности).