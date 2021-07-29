В Швеции люди перестали умирать от ковида. Этому есть несколько объяснений

Шведы перестали умирать от коронавируса, потому что привились? Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Швеция удивила: в то время, как многие европейские страны выходят на рекордные показатели по заболеваемости ковидом, здесь с 22 июля не регистрировалось ни одного случая смерти от коронавирусной инфекции. Эксперты объясняют это разными причинами, пишет БелНовости.

В Швеции с начала пандемии 1,1 миллиона человек заразились COVID-19, умерли 14,6 тысячи инфицированных. Всплеск заболеваемости пришелся на зимние и весенние месяцы, летом же количество новых случаев заражения снизилось. В Швеции также, как и в других странах, обнаружен индийский дельта-ковид, но несмотря на то, что он считается более заразным, чем другие, количество инфицированных снижается.

Эксперты, объясняя, почему в Швеции с 22 июля никто не умер от ковида, говорят о сезонном спаде заболеваемости и о высоком уровне вакцинации в этой стране. В Швеции 48 процентов населения вакцинировано полностью, а 75 процентов получили первый компонент вакцины. Еще выше процент привитых среди пожилых людей. 89 процентов шведов, чей возраст 65 лет и старше, привились от коронавируса.

В то же время некоторые эксперты утверждают, что нулевая смертность от ковида связана с тем, что смерти просто не регистрируют своевременно, отмечает издание.

Напомним, Швеция и Беларусь были единственными в Европе странами, которые с началом пандемии не стали вводить локдауны и жесткие карантинные ограничения. Тем не менее с появлением ковида жизнь шведов несколько изменилась.

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«Я был в обеих странах, и там было введено много ограничений. Чего они не объявляли, так это общенационального карантина», - сказал он. ПОДРОБНОСТИ.

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Медики считают, что это совсем немного. ПОДРОБНОСТИ.