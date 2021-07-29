Белорусских легкоатлеток не допустили к участию на Олимпиаде в Токио

Три белорусские легкоатлетки не выступят на Играх в Токио. Фото: REUTERS | KIM KYUNG-HOON

Стало известно о том, что три белорусские легкоатлетки не выступят на Олимпиаде в Токио. Об этом говорится на сайте НОК Беларуси.

Как пояснили представители тренерского штаба белорусской команды по легкой атлетике, причиной стало недостаточное количество допинг-проб взятых у спортсменок после выполнения олимпийских нормативов.

Из-за этого независимым органом по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) не было разрешено легкоатлетке Марие Жодик и двум другим представительницам эстафетной команды, Анне Михайловой и Кристине Мулярчик, выступить на Играх.

- По требованию AIU Жодик и две наши спринтерши обязаны пройти три внесоревновательных допинг-теста с интервалом в 21 день до старта Игр. Сделать это девушки никак не успевали, - пояснили в тренерском штабе.

Сообщается, что в легкой атлетике около 20 спортсменов со всего мира оказались в аналогичной ситуации. На встречу не пошли никому.

- А без прохождения дополнительных тестов атлетами агентство рискует упустить кого-то перед Играми, поэтому запретили всем, - добавили представители белорусской команды.

Также главный тренер белорусской команды по легкой атлетике Юрий Моисевич заявил, что в эстафете 4х100 метров у женщин будет сформирован командой новый состав, который и постарается выступить в квалификации 6 августа.

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