Министр экономики рассказал, в каких странах Беларусь ищет новые рынки сбыта в условиях санкций

Министр экономики Беларуси рассказал, где страна будет искать новые рынки сбыта в условиях санкций. Фото: БЕЛТА.

Министр экономики Беларуси Александр Червяков рассказал, в каких направлениях Беларусь ведет работу по поиску новых рынков в условиях санкций. По словам министра, Беларусь не ожидает, когда санкции нанесут ощутимый удар по экономике страны, а работает на опережение, определяя новые направления сбыта товаров, пишет Интерфакс со ссылкой на телеканал Беларусь 1.

В частности, прорабатываются возможности увеличить торговлю с Россией, Китаем, Турцией, Индией и африканскими странами.

«Они активно растут, и часть продукции мы вполне можем туда направить", - заявил Александр Червяков.

По словам министра, если доля белорусского экспорта в импорте Российской Федерации увеличится всего на один процент, эта цифра будет сопоставима с третью всего белорусского экспорта в европейские страны. 60 процентов всей номенклатуры, что Беларусь сейчас поставляет в Европу, можно перенаправить в Китай, считает Червяков.

В то же время Беларусь не уйдет с европейских рынков, если ее не «вытолкнут» оттуда, заявил министр.

"Мы не собираемся уходить с европейского рынка, мы будем максимально стараться на нем задержаться, и уже в крайнем случае, где нас будут выталкивать, … будем уходить. Явно здесь прослеживаются вопросы конкуренции, вопросы лоббирования ряда компаний, которые хотят вытолкнуть белорусские предприятия, вытолкнуть конкурентов с этого рынка", - цитирует агентство Александра Червякова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Червяков: санкции против Беларуси – попытка разделить рынки

Соединенные Штаты с 3 июня возобновили санкции в отношении девяти предприятий белорусского нефтехимического комплекса. ПОДРОБНОСТИ.

WSJ: возможны новые санкции США против Беларуси. Вот кого они затронут

Сообщается, что новые американские санкции могут коснуться белорусского нефтяного сектора и поставок калийных удобрений. ПОДРОБНОСТИ.

Беларусь вводит ответные санкции против США. И вот какие

Это сокращение персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси, запрет в Беларуси Агентства США по международному развитию. ПОДРОБНОСТИ.

Украинское правительство одобрило санкции против Беларуси. Окончательное решение примет СНБО

В течение месяца соответствующий список передадут на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны. ПОДРОБНОСТИ.

ЕС принял секторальные санкции против Беларуси: вот кого они коснутся

Речь идет о нефтепродуктах, калийных удобрениях и доступа к рынкам капитала ЕС. ПОДРОБНОСТИ.