Отрицательный тест и страховка. Украина из-за штамма «дельта» ужесточила правила въезда в страну

В Украине ужесточат правила въезда в страну из-за дельта-штамма. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Из-за распространения индийского штамма ковида «дельта» Украина ужесточает правила въезда в страну. Об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объявил в среду, 28 июля, сообщает newsbel.by. Вот что изменится.

При пересечении границы иностранцы должны предъявить отрицательный тест на ковид и страховой полис. Если иностранец не вакцинирован, он должен будет установить приложение «Вдома» и пройти тест на коронавирус уже на территории Украины. Если за 72 часа не поступит данных о том, что тест иностранца дал отрицательный результат, приложение начнет контролировать самоизоляцию приезжего.

Те, кто въезжает в Украину из России или Индии, пробыв в этих странах не менее семи дней, отправляется на самоизоляцию или обсервацию.

После официального опубликования постановления оно вступит в силу через семь дней.

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