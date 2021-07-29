В ВОЗ оценили выявленный в России штамм коронавируса и его глобальную опасность

В ВОЗ рассказали о мониторинге новых штаммов коронавируса. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На территории России в январе 2021-го года был выявлен отдельный вариант коронавируса - штамм АТ.1. ВОЗ добавила штамм в перечень для отслеживания, и в конце июля специалисты прокомментировали, несет ли глобальную опасность данный штамм.

Так в ВОЗ заявили, что выявленный в России штамм коронавируса не представляет глобальной опасности, пишет ТАСС. Из списка штаммов, за которыми ведется эпидемиологическое наблюдение (Alert for Further Monitoring - Прим.), штамм коронавируса АТ.1 был исключен.

Однако в ВОЗ уточнили, что при «поступлении новой информации» список для мониторинга может пополняться или сокращаться.

Кроме того в ВОЗ подчеркнули, что не стоит связывать штаммы со страной выявления и пояснили, что также неправильно называть штамм АТ.1 «российским». Сейчас штаммам «ковида» присваивают буквы греческого алфавита, чтобы не подвергать стигматизации ни одну из стран за то, что она выявила и сообщила о новом варианте коронавируса.

На данный момент в списке мониторинга ВОЗ находятся 16 штаммов SARS-CoV-2, выявленных на протяжении пандемии в разных страна. В том числе в США, Великобритании, Бразилии, Колумбии, Индонезии и на Филиппинах.

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