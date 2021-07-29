У подростка украли дорогой смартфон, но он расстроился не из-за этого: подробности кражи в школе в Солигорске

Преступник заявил в милиции, что если бы украл не он, то это сделал бы кто-то другой. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во время школьной практики в одной из школ Солигорска ограбили школьника. Подробности сообщила пресс-служба УВД Минского облисполкома.

Это произошло во вторник, 27 июля. Школьники пришли в школу на практику, вещи и сумки сложили на школьную лавочку, а когда вернулись - сумка одного одноклассника пропала. Дети обратились в милицию.

- Тронуло что, пока шло разбирательство, подросток переживал больше всего не за дорогой смартфон, который был в украденной сумке. А за саму сумку, которую ему подарила бабушка, - пояснили в пресс-службе.

Школьник переживал из-за украденной сумки, которую ему подарила бабушка. Фото: УВД Минского облиспоклома

К счастью, удалось раскрыть кражу по горячим следам. Злоумышленником оказался 61-летний мужчина. Он проходил мимо, увидел сумки школьников и украл одну из них. Сбыть награбленное не успел, все вещи вернули потерпевшему.

- Задержанный сказал, что на территории гимназии он оказался случайно. Мужчина с уверенностью заявил, что если бы сумку забрал не он, то ее обязательно украл кто-нибудь другой, - рассказали в УВД и добавили. - Действительно, кража оставленных без присмотра вещей - одно из наиболее часто совершаемых преступлений. Не стоит оставлять вещи без присмотра.

Подарок бабушки школьнику вернули. В отношении нечистого на руку горожанина возбудили уголовное дело.

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