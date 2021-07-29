+24 новых случая: коронавирус продолжает атаковать Олимпиаду

На Олимпиаде в Токио продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Фото: Reuters

На Олимпиаде в Токио выявлено двадцать четыре новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией. Об этом 29 июля проинформировало ТАСС со ссылкой на официальные данные, указанные в отчете оргкомитета «Токио-2020».

За последние сутки положительными оказались минимум 24 теста, сданных людьми, задействованными в проведении Игр. Трое из этого числа - спортсмены, проживающие в Олимпийской деревне.

- Общее число случаев коронавируса среди лиц, участвующих в проведении Олимпиады, достигло уже 198, - прокомментировали в оргкомитете.

Также японское агентство Kyodo сообщило, что двоих из этого числа (не спортсмены - Прим.) госпитализировали из-за коронавируса. На данный момент у них не тяжелое состояние.

Напомним, летняя Олимпиада в Токио проходит без зрителей с 23 июля по 8 августа.

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