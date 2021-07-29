В Беларуси снова проредили ассортимент печенья на прилавках: вот что запретили и почему

Почти два десятка сортов печенья исчезнут с прилавков белорусских магазинов - в них нашли опасную добавку. Фото: Госстандарт.

Ассортимент печенья на прилавках белорусских магазинов с 31 июля уменьшится. В реестр опасной продукции попали около двух десятков видов печенья российского производства.

Если вы любитель хлебцев «Бежицких» или «Grainfull» , крекеров товарного знака «Любятово» или Grona, слоеного печенья «Хрулик» и тому подобных лакомств, вам придется искать их аналоги среди продукции других производителей. «Бежицкие» хлебцы постные и с отрубями, крекеры «Квадрат» со вкусом сыра, хлебцы «Мультизлаковые», печенье «Сластена» со вкусом топленого молока, крекеры «Морской круиз» и некоторые другие кондитерские изделия исчезнут с белорусских прилавков. В составе всей этой выпечки содержится недопустимая пищевая добавка – пиросульфит натрия Е223, который используется в качестве антиокислителя.

-Продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (пункта 1 статьи 5 главы 1, пунктов 1, 8 статьи 7 главы 2), ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (подпунктов 1, 3 пункта 1, пункта 16 статьи 7, приложения 4, 8) по безопасности, - отметили в Госстандарте.

Опасная «ешка» была указана на упаковке всех печений, что неудивительно: в России эта добавка разрешена.

Пиросульфит натрия считается относительно безвредной добавкой, в организме человека он расщепляется и выводится естественным путем. Но употреблять этот консервант неограниченно все же нельзя – безопасной считается норма в 0,7 мг в расчете на один килограмм массы тела любителя печенья. Если съесть больше, можно спровоцировать заболевания желудка. К тому же, Е223 вызывает аллергические реакции у людей, имеющих индивидуальную непереносимость этого вещества. Реакция может быть серьезной, вплоть до приступа астмы или отека Квинке.

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