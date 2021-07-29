Огромный парк животных в Барановичах «Диприз» все-таки откроется в 2021 году: вот когда можно ехать на экскурсию

В Барановичах все-таки открывается для посетителей уникальный парк животных "Диприз". Фото: dipriz.com

Зооландштафтный парк животных «Диприз» в Барановичах является уникальным объектом в масштабах всей Беларуси. Только представьте: 200 гектаров простора, где обитают декоративные птицы и редкие животные, высажено более 80-ти видов деревьев и кустарников, произрастающие в Беларуси и интродуцированные видов - красота!

Парк начал работать с 2016-го года, и вот уже 5 лет работа - в «тестовом режиме». А весной и летом 2021-го года из-за пандемии коронавируса парк и вовсе не открылся для посетителей. «Не хотим подвергать риску гостей и обитателей парка», - отвечала администрация в соцсетях на многочисленные просьбы открыть парк на лето.

Животные разместились в зооландшафтном парке на 200 гектарах территории. Фото: Instagram @dipriz.park

Ситуация с коронавирусом в Беларуси по-прежнему непростая, но в «Дипризе» решили снова открыть парк для всех. Первые посетители смогут попасть на территорию парка уже 6 августа, сообщает местный ресурс Intex-press.

На этот сезон, который продлится с 6 августа по 6 октября, барановичский зооландшафтный парк «Диприз» снова открывается с оговоркой «несмотря на недоработки и недостатки». Ранее при посещении парка проводились анкетирования, и гостей просили прокомментировать, что понравилось, а что нет, чтобы исправлять недочеты сразу.

З авремя, пока парк не был открыт, многие обитатели обзавелись малышами. Фото: Instagram @dipriz.park

Время работы парка животных «Диприз» в 2021 году такое: вторник - воскресенье с 9.30 до 20.30 часов (кассы работают до 19.30 часов). Билет на взрослого 15 рублей, билет на ребенка - 10 рублей, 50-процентная скидка для многодетных семей. Бесплатно: для детей до 3 лет, детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, ветеранов ВОВ и Афганистана, ликвидаторов ЧАЭС. Экскурсии от 15 до 25 рублей на человека в зависимости от возраста и количества участников.

В соцсетях многие с удивлением и восторгом встретили новость о пробном открытии парка в 2021-ом году: «Ого! Все-таки открываетесь в этом году?!!» Но кто-то и недовольно прокомментировал: «То, что открываетесь, это классно, но прийти семьей из 4 человек. Это 50 рублей и это только вход, а еще дети захотят и покормить животных, а это тоже денежка, в итоге получится огого какая копеечка».

А вы бывали в зоопарке в Барановичах?

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