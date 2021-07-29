В Фаниполе рухнула строящаяся церковь

Недостроенная церковь рухнула в Фаниполе. Фото: dzr.by.

Строящаяся в Фаниполе церковь рухнула утром 28 июля, сообщает Портал Дзержинского района.

Храм-часовня Вознесения Господня возводится в Фаниполе на улице Молодежной с 2018 года. Высота возведенных стен составляла около шести метров, в церкви уже начали возводить своды.

Обрушение произошло, когда на стройке не должно было быть людей, но на всякий случай место происшествия обследуют кинологи. Фото:dzr.by.

По предварительной информации, пострадавших нет – стены обрушились ранним утром, когда на стройке еще никого не было. Тем не менее завалы обследуют кинологи с собаками, сообщает издание.

Храм возводили с 2018 года, предположительно, он рухнул из-за нарушения технологии. Фото: dzr.by.

Сотрудники МЧС ведут разбор завалов, причины обрушения устанавливаются. Предположительно, недостроенная церковь развалилась из-за несоблюдения технологии строительных работ.

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