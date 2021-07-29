Минчанка отказалась привлекать мужа за избиение, но прокурор все-таки возбудил уголовное дело: вот почему

В Минске прокуратура защитила интересы пострадавшей от семейного насилия. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В прокуратуре рассказали о том, как были защищены интересы пострадавшей от семейного насилия минчанки.

Семейный скандал случился 2 мая 2021-го года. Выпивший муж поссорился дома с супругой и несколько раз умышленно ударил ее по голове, женщина получила легкие телесные повреждения. Однако заявлять в милицию на мужа-скандалиста женщина отказалась.

После проверки прокуратурой было установлена, что минчанка находится в зависимом положении от мужа. Она проживает с ним в одном помещении, воспитывает двух несовершеннолетних детей, не способна самостоятельно защитить свои права и законные интересы.

Это стало основанием для возбуждения прокурором Центрального района Минска уголовного дела частного обвинения без заявления пострадавшей от противоправных действий. Мужчина ответит перед законом за умышленное причинение легких телесных повреждений (ст.153 УК РБ).

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