В минздраве Болгарии заявили о десяти тысячах погибших из-за ошибок в программе вакцинации

Болгария признала 10 000 смертей из-за ошибок в организации вакцинации. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О десяти тысячах погибших из-за ошибок при проведении вакцинации сообщил министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Nova.

Речь идет об организационных ошибках, уточнил министр. По словам Кацарова, около 80 процентов умерших от ковида в стране были пожилыми людьми. Около 10 тысяч жизней могли быть спасены, если бы в программе вакцинации предусмотрели приоритет для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, заявил министр. Также Стойчо Кацаров назвал ошибкой выбор для проведения вакцинации препарата AstraZeneka. С поставками этого препарата в Болгарию возникли проблемы, что отразилось на темпах и объемах вакцинации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Швеции люди перестали умирать от ковида. Этому есть несколько объяснений

Эксперты говорят о сезонном спаде заболеваемости, высоком уровне вакцинации и… несвоевременной регистрации смертей. ПОДРОБНОСТИ.

Отрицательный тест и страховка. Украина из-за штамма «дельта» ужесточила правила въезда в страну

Людей, въезжающих из Индии и России, отправят на изоляцию. ПОДРОБНОСТИ.

В ВОЗ оценили выявленный в России штамм коронавируса и его глобальную опасность

«Российский» штамм АТ.1 был выявлен в январе 2021 года. ПОДРОБНОСТИ.

+24 новых случая: коронавирус продолжает атаковать Олимпиаду

У спортсменов и задействованных в мероприятиях организаторов снова выявляют случаи заражения COVID-19. ПОДРОБНОСТИ.