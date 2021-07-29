«Белавиа» с августа возобновляет рейсы в Сочи и Краснодар. Узнали цены

«Белавиа» с августа возобновляет рейсы в Сочи и Краснодар Фото: Сергей ГАПОН

Авиакомпания «Белавиа» с августа возобновляет рейсы в Сочи и Краснодар. Информация об этом размещена на сайте авиаперевозчика.

В Сочи «Белавиа» возобновит рейсы с 7 августа, а в Краснодар – с 8 августа.

- Полеты по маршруту Минск-Сочи-Минск будут выполняться по понедельникам, четвергам и субботам. Самолет из Минска будет вылетать около 3 часов с прибытием в Сочи в районе 6 часов. Время варьируется в зависимости от дня недели, - рассказали в авиакомпании.

Что касается стоимости, то цены в системе бронирования «Белавиа» начинаются от 165 долларов.

- С 8 августа также возобновятся полеты по маршруту Минск-Краснодар-Минск. Они будут выполняться три рада в неделю, - добавили в «Белавиа».

Рейс в Краснодар будет дневным. Цены стартуют от 165 долларов.

Билеты уже доступны для бронирования на сайте авиакомпании.

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