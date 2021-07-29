Спецдколадчик ООН назвал страну, которая рискует стать суперраспространителем COVID-19

Спецдколадчик ООН считает, что Мьянма способна стать суперраспространителем COVID-19. Фото: pixabay

Мьянма рискует стать суперраспространителем коронавируса. Об этом заявил спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс.

Дело в том, что в стране почти не работает здравоохранение после февральского переворота, и из-за этого COVID-19 может бесконтрольно распространиться по всей Юго-Восточной Азии и за ее пределы, считает Эндрюс.

По его словам, после военного переворота в феврале в Мьянме зафиксирована вспышка COVID-19, программа вакцинации приостановлена, местным жителями не делают тесты на коронавирус, при этом больницы почти не работают.

Также Эндрюс подчеркнул, что ООН неизвестно точное количество зараженных коронавирусом в Мьянме.

– Мы знаем, что это серьезная вспышка. Это очень быстрый рост [числа инфицированных], – предупредил спецдокладчик, его цитирует The Guardian.

Он добавил, что нападения на врачей и журналистов в Мьянме делают сложной передачу достоверной информации об обстановке в стране.

Тем временем независимое издание The Irrawaddy привело такие цифры: за последние два месяца в Мьянме от коронавируса погибли более 4,6 тыс. человек. Причем, по данным газеты, это количество занижено: благотворительные организации, занимающиеся перевозкой умерших, сообщали, что каждый день имеют дело более чем с тысячей трупов. В стране намерены строить больше крематориев из-за роста количества погибших от COVID-19.

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