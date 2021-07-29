Лукашенко 29 июля назначил помощника президента по Минской области. Фото: скриншот с видео "Пул Первого"

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 29 июля, назначил помощником президента – инспектором по Минской области Владимира Калача. До этого момента он занимал пост заместителя председателя КГБ, передает БЕЛТА.

По словам Александра Лукашенко, решение о назначении Владимира Калача помощником президента по Минской области было принято ночью. Видеофрагмент был опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

- Мне известно о том, что вы профессионал. И вас рекомендуют достойные люди. И сегодня ночью я принял решение о его назначении (речь идет о Владимире Калаче - Ред.). Мы очень аккуратно подходим к подбору кадров, - сказал президент.

Лукашенко также дал свое согласие на назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.

На пост председателя Ельского районного исполкома был назначен Виктор Замостик, который является председателем Калинковичского районного Совета депутатов.

Главой Мядельского района была назначен Александр Пранович, ныне председатель Пуховичского районного Совета депутатов.

На должность главы администрации Центрального района Минска был согласован Николай Поляков. До этого момента он занимал пост первого заместителя главы администрации Заводского района Минска.

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