Лукашенко рассказал, какие люди должны быть у власти. Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июля рассмотрел кадровые вопросы. Он произвел назначения в местной вертикали, МВД, вузах и на предприятиях и рассказал, какие, по его мнению, люди должны быть у власти.

– По некоторым кандидатурам я много раз возвращал документы обратно, дорасследовали, изучали. Прошлый год нас многому научил, поэтому во власти должны быть достойные люди, – заявил он, видео этого момента опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

Лукашенко считает, что демократии «вообще в мире нет – все убедились в этом, и слава богу, что убедились».

– И когда мы исходили из того, что надо свободу дать при назначении, некое конкурсное соперничество должно быть, должны быть профессионалы – все это правильно. Должны быть профессионалы. Вот вы профессионалы, но не менее важная черта у каждого из вас – вы должны быть преданными своему народу и государству, – обратился к назначенным чиновниками Лукашенко.

Он также призвал их не стесняться того, что они являются «лицом президента».

– Если вы пришли в кабинет к президенту, то должны не забывать, что в стране есть президент, он может кому-то не нравиться, но если вы назначаетесь этим президентом (я это дипломатам говорил), то вы представляете президента на том или ином участке. Вы являетесь лицом этого президента, поэтому вы как минимум не должны этого стесняться. Ну, а я никогда не подводил тех, кого я назначал. И вас тоже я никогда не подведу, в этом можете не сомневаться, – заверил Лукашенко назначенных им чиновников.

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