Лукашенко: «Говорят, что власть портит людей, но это не ко мне – я человек деревенский, выросший на улице»

Лукашенко заявил, что он человек деревенский, который вырос на улице. Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июля, в четверг, принимая некоторые кадровые решения, высказался о попытках обвинить его в коррупционных преступлениях. Об этом сообщает БЕЛТА.

- Ко мне можно только «пришить» какие-то фейки. Но не то, что они (оппоненты власти – Ред.) там говорят, особенно про то, что связано с коррупционными проявлениями и прочее, - сказал Лукашенко.

Он также напомнил, что свою политическую карьеру начинал с депутатской деятельности, возглавлял комиссию Верховного Совета по борьбе с коррупцией и «вычищал эту дрянь».

- Говорят, что власть портит людей. Сразу хочу сказать, что это не ко мне, так как я человек деревенский, который вырос на улице, - заявил президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Коррупция - это ржавчина, уничтожение человека»: Лукашенко - о борьбе со взяточничеством.

Глава государства проводит встречу с активом Минска. (подробности)

Лукашенко чиновникам: «Если вы нацелены откаты получать и взятки - не со мной, за меня и не голосуйте!»

О борьбе с коррупционерами и иммунитете против казнокрадства у белорусов действующий президент сказал активу Минской области. (подробности)