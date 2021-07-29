Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 июля 2021 года: 1 тыс. 033 новых случая COVID-19 за сутки, 11 смертей

За минувшие сутки в республике выявили 1 тыс. 033 пациента с COVID-19. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Минздрав Беларуси опубликовал свежие данные по коронавирусу в стране. Так, на 29 июля, за минувшие сутки в республике выявили 1 тыс. 033 пациента с COVID-19, выписали из больниц 1 тыс. 147 пациентов.

«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 443 тыс. 864 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 438 тыс. 050 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19», – добавили в Минздраве.

Также за сутки скончались 11 пациентов с выявленным коронавирусом. За все время распространения инфекции на территории Беларуси умерли 3 тыс. 435 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

Кроме того, за минувшие сутки в стране выполнено 17 тыс. 602 теста. Всего в Беларуси провели уже 7 млн. 259 тыс. 150 тестов.

Рассказали в Минздраве и о ходе вакцинации. Уже более 1,37 млн. белорусов получили первую дозу вакцины против коронавируса, из них свыше 921,9 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.

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