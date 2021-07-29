Александр Лукашенко назначил новых гендиректоров на «Керамине» и «Белорусской нефтяной компании»

Александр Лукашенко назначил новых руководителей на «Керамине» и «Белорусской нефтяной компании». Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 29 июля, назначил новых генеральных директоров на «Керамине» и «Белорусской нефтяной компании». Об этом сообщает БЕЛТА.

Генеральным директором «Керамина» был назначен Дмитрий Петруша, который до этого момента являлся главой администрации Центрального района Минска.

На пост генерального директора «Белорусской нефтяной компании» был назначен Михаил Костечко, который являлся директором ЗАО «Трансхема».

Напомним, что 29 июля Александр Лукашенко назначил помощника президента по Минской области. Им стал Владимир Калач.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко рассказал, какие люди должны быть у власти.

Он считает, что демократии «вообще в мире нет – все убедились в этом». (подробности)

Помощник Лукашенко по Минской области Бутарев проработал в должности менее трех месяцев и ушел в отставку.

Документ об отставке Александра Бутарева был подписан президентом 29 июня. (подробности)

Вместо Шеймана: Лукашенко назначил нового управляющего делами президента.

По его словам, на этой должности у нового управляющего будет «дело на каждом метре». (подробности)

Лукашенко назначил новых замов в комитетах госконтроля и таможни.

Первым зампредседателя КГК назначен Дмитрий Баско, замом - Андрей Лобович. Зампредседателя ГТК назначен Андрей Ковальчук. (подробности)