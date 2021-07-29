Назначены новые ректоры в трех вузах Беларуси

Лукашенко согласовал назначения ректоров трех белорусских вузов. Фото: president.gov.by

Новые ректоры появятся в трех белорусских вузах. Назначения согласовал 29 июля президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в его пресс-службе.

Так, пост ректора Белорусского государственного экономического университета получил Алексей Егоров – заместитель председателя Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Тем временем первый проректор Белорусского государственного аграрного технического университета Николай Романюк получил повышение и будет возглавлять этот вуз.

Также на должность ректора назначен Александр Унсович. Он был до этого первым проректором в Барановичском государственном университете, а теперь возглавит его.

Лукашенко поставил задачу к сентябрю 2022 года провести реформу образования и вывести его на новый уровень. При этом, по его словам, в первую очередь он будет требовать «порядка в университетах».

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