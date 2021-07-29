Лукашенко – о результатах на Олимпиаде: «Все спортом занимаются, а медалей нет»

Лукашенко прокомментировал результаты на Олимпиаде в Токио. Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 29 июля, принимая кадровые решения, высказался на тему развития спорта и медальных результатов белорусских спортсменов, передает БЕЛТА.

- Как видите, Олимпиада в Токио…У нас ведь в спорте тоже много вопросов. Беларусь финансирует спорт больше, чем любая другая страна. И что получилось? Мы финансируем физкультуру и спорт, но забыли о том, что стране и народу хочется видеть спортсменов с медалями, - заявил Лукашенко.

По словам президента, выход из сложившейся в том, чтобы сосредоточить поддержку на отдельных видах спорта и командах, которые способны давать результат.

- Нам нужно из всей этой массы физкультурно-спортивной, в которую мы вкладываем огромные день, выбирать отдельные команды, спортсменов и вкладывать средства в них, которые уже завтра результат дадут. Вот это не сделано. Поэтому вроде и неплохо, все спортом занимаются, а медалей нет. А почему? Потому что не вкладываем, зерна не выбираем эти и не взращиваем их. Поэтому эта социальная сфера нуждается в серьезной реформе, - заявил Лукашенко.

Он добавил, что не против финансовых выплат спортсменам, но они должны быть заслуженными.

- Я не против. Если талантливый спортсмен, он привез стране славу, медали и ордена – все получай. Вот тебе земельный участок, дом строй, вот тебе за медаль большие деньги. Настоящий спортсмен, который выдает результат, должен хорошо жить, а остальные должны к этому тянуться и тогда будет результат. Я на злобу дня говорю о спорте, так как мы все сидим, смотрим чемпионат, некоторые страны, не буду называть их, которые в три-пять раз меньше Беларуси, уже имеют золотые награды, а мы все радуемся, что вышли в финал. Но здесь с тренерами надо разобрать. Первая вина – это тренер, - подытожил Лукашенко.

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