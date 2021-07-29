Степану Латыпову в суд вызывали скорую помощь. Фото: со страницы Степана Латыпова ВКонтакте

Степану Латыпову в четверг, 29 июля, в суд вызывали скорую медицинскую помощь. Об этом сообщает агентство БелаПАН.

- На процессе Степан Латыпов заявил ходатайство о вызове скорой медицинской помощи, так как он длительно чувствует себя плохо. Еще перед судом он говорил, что утром у него было давление 160 на 90. Степан отметил, что у него головокружение и он с трудом следит за процессом, - написано в сообщении.

Судья удовлетворил ходатайство и в суд вызывали медиков. Перед тем, как пропустить врачей в зал, их проверила охрана.

- В 13.15 сотрудник милиции в штатском сказал, что после осмотра врачами Латыпова забрали в больницу. Но позже вышла секретарь и сообщила, что после обеда суд продолжится, - говорится в сообщении.

После перерыва судья Александр Волк заявил, что «в связи с невозможностью продолжения заседания без присутствия обвиняемого, суд продолжится в пятницу, 30 июля».

Стало известно, что врачи отправили Степана Латыпова на дополнительное обследование. На данный момент он находится в СИЗО-1 на Володарского.

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