Грузинская авиакомпания Georgian Airways начнет летать в Минск с 11 августа. Фото: pixabay

Авиакомпания Georgian Airways запускает рейсы в Минск с 11 августа. Летать будет по маршруту Тбилиси-Минск-Тбилиси каждую среду, пятницу и воскресенье, сообщает Telegram-канал Zerkalo.

На данный момент билет стоит 189 долларов в эконом-классе и 532 – в бизнес-варианте на рейс Минск-Тбилиси на 11 августа.

Из белорусской столицы самолет будет отправляться в 11.40, в Тбилиси прибудет в 15.20 по местному времени. Время полета составит 2 часа и 40 минут.

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