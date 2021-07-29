Сколько иностранцев сделали прививку от коронавируса в Беларуси, рассказали в Минздраве

Уже почти 200 иностранных граждан получили первую прививку против коронавируса в Беларуси. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Уже почти 200 иностранных граждан получили первую прививку против коронавируса в Беларуси. Об этом сообщили в Минздраве.

Напомним, что с 15 июля 2021 года по 31 декабря 2022 года установлен безвизовый порядок въезда, временного пребывания и выезда из страны иностранных граждан.

«За первые дни действия указа, вакцинацию на платной основе, прошли граждане Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, России», – уточнили в Минздраве.

Там добавили, что прививки от COVID-19 иностранцам делают в 80 учреждениях здравоохранения. Их список определен Минздравом.

Согласно указу, без визы посещать Беларусь могут граждане 73 государств с 15 июля 2021 года на срок до пяти суток для вакцинации от COVID-19.

«Для въезда в Беларусь в целях вакцинации против COVID-19 (как первым, так и вторым компонентом вакцины) иностранные граждане должны оставить заявку в информационной системе, размещенной в сети Интернет, и получить подтверждение о дате, времени и месте проведения вакцинации (наименовании организации здравоохранения)», – напомнили в министерстве.

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