У руководителя рекламного отдела «Нашай нiвы» Андрея Скурко диагностировали пневмонию. Фото: телеграм-канал издания "Наша нiва"
У руководителя рекламного отдела «Нашай нiвы» Андрея Скурко диагностировали пневмонию, возможно, ковидного происхождения. Об этом сообщает БелаПАН со ссылкой на телеграм-канал издания.
Сразу после перевода в СИЗО №1 на Володарского Андрей Скурко попал в медчасть.
- Как рассказал журналист Олег Груздилович, который сидел со Скурко в одной камере в изоляторе временного содержания на Окрестина, с 18 июля Андрей начал кашлять, у него поднялась температура. Ему давали парацетамол, - написано в сообщении.
Напомним, что Андрей Скурко был задержан 8 июля. У него – инсулинозависимый диабет.
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