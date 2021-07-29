Доллар продолжает дешеветь: курсы валют в Беларуси на 29 июля

Курсы валют в Беларуси на 29 июля Фото: Инна КОРСАК

На Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг, 29 июля, прошли торги. Доллар подешевел, а евро и российский рубль подорожали. Информация была размещена на официальном сайте БВФБ.

Доллар подешевел на 0,0111 и теперь стоит 2,5105 белорусского рубля.

Евро подорожал на 0,0021 и теперь стоит 2,9797 белорусского рубля.

Российский рубль подрос на 0,0056 и теперь стоит 3,4323 белорусского рубля.

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