Доллар продолжает дешеветь: курсы валют в Беларуси на 29 июля

Курсы валют в Беларуси на 29 июля
Фото: Инна КОРСАК
На Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг, 29 июля, прошли торги. Доллар подешевел, а евро и российский рубль подорожали. Информация была размещена на официальном сайте БВФБ.
Доллар подешевел на 0,0111 и теперь стоит 2,5105 белорусского рубля.
Евро подорожал на 0,0021 и теперь стоит 2,9797 белорусского рубля.
Российский рубль подрос на 0,0056 и теперь стоит 3,4323 белорусского рубля.
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