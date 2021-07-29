Пыльца растений может переносить коронавирус, считают ученые

Пыльца растений может быть переносить коронавирус, считают ученые. Фото: pixabay

Пыльца растений может абсорбировать на себе коронавирус. Это показали исследования, проведенные в 130 центрах на пяти континентах, сообщила главный внештатный аллерголог и иммунолог Минздрава Антонина Осипова.

– Почему болеют COVID-19 те люди, которые соблюдают все карантинные меры, которые ушли в длительный локдаун и уехали в сельскую местность, и живут весьма уединенно? Доказано, что пыльца может на себе абсорбировать коронавирус, – уточнила Осипова на пресс-конференции 29 июля.

По ее словам, «если не носить масок и респираторов, которые не пропускают пыльцу – это тоже фактор риска заражения. Особенно это касается пыльцы деревьев».

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