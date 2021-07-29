Пособия на детей увеличат в Беларуси с 1 августа Фото: Павел МАРТИНЧИК

Государственные пособия семьям, которые воспитывают детей, пересмотрят в Беларуси в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума (БПМ) с 1 августа. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

В частности, БПМ с 1 августа в расчете на месяц установлен в пределах Br283,46. Он вырос на 3,7% по сравнению с тем, который действовал с 1 мая 2021 года. Соответственно, увеличиваются также размеры детских пособий.

Так, женщинам, которые стали на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, выплатят единовременное пособие в Br283,46. При рождении первого ребенка эта выплата с 1 августа составит Br2834,60, а при рождении второго и последующих детей – Br3968,44. Ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет установлено в размере Br141,73.

Кроме того, ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством, составит: на ребенка-инвалида – Br198,42, не имеющих инвалидности – Br141,73.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет – Br283,46 (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 3 лет) и Br340,15 (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку 3 лет). На ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, пособие установлено в размере Br198,42.

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