Захарова прокомментировала слова Тихановской о «печеньках» от Байдена. Фото: ТАСС

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова Светланы Тихановской о «печеньках» от Джо Байдена. Об этом она написала в своем телеграм-канале

- Тихановская рассказала, что после завершения встречи с ней Джо Байден вернулся и принес ей «печенек из Белого дома». Я привожу ее прямую цитату. Слово в слово. Казалось бы, не может быть настолько прекрасная реальность. А вот и нет. Может. Стоит Тихановская перед журналистом и с восторгом рассказывает как ей Байден дарит печенье, - сказала Захарова.

Она провела аналогию с Мальчишом-Плохишом.

- После аллюзии к Гайдару: «Обрадовались тогда буржуины, записали поскорее Мальчиша-Плохиша в свое буржуинство и дали ему целую бочку варенья и мешок печенья. Сидит Мальчиш-Плохиш, радуется и жрет», сейчас приходит более современное прочтение сюжета, - отметила Захарова.

Она также напомнила о компьютерном термине cookie («куки» - в одном из значений «печенье», который обозначает «небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя»).

- Те самые куки-печеньки, разрешение на принятие которых запрашивает у вас сайт. Их функцией является аутентификация пользователя, хранение его персональных предпочтений и настроек, а также отслеживание состояния сеанса доступа к пользователю. Печеньки – доступ к важнейшим данным клиента и управление им, - подытожила Захарова.

Напомним, что 28 июля состоялась встреча президента США Джо Байдена со Светланой Тихановской.

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