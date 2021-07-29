Фотофакт: серебристые облака «как на Марсе» можно было увидеть в июле в Минской области

Серебристые облака можно было увидеть в Минской области. Фото: Андрей Дитковский.

Серебристые облака, которые также известны как мезосферные или ночные светящиеся облака, можно было наблюдать в Минской области в июле. Снимки этого довольно редкого атмосферного явления опубликованы в сообществе «Природа Беларуси» в соцсети «ВКонтакте».

«Серебристые облака не сдаются!» – так подписаны кадры. Ранее это явление можно было уже несколько раз наблюдать в июле.

Светящиеся облака – это сравнительно редкое атмосферное явление. Фото: Андрей Дитковский.

Такие облака крайне разреженные, возникают в мезосфере на высоте 76-85 км над поверхностью Земли. Их видно в глубоких сумерках, непосредственно после заката или перед восходом Солнца.

Обычно это явление можно увидеть летом в широтах между 43° и 65°. Ученым удалось доказать, что такие же облака есть и на других планетах, в частности, на Марсе.