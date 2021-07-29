В Беларуси с 1 августа увеличится бюджет прожиточного минимума Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларуси с 1 августа увеличится размер бюджета прожиточного минимума. Информация об этом была опубликована на сайте Министерства труда и социальной защиты.

- Постановлением Министерства труда и социальной защиты 23 июля 2021 года №56 на период с 1 августа по 31 октября 2021 года утверждены размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам. Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения был установлен в размере 283 рублей 46 копеек. Это на 3,7% выше по сравнению с нормативом, который действовал с 1 мая по 31 июля 2021 года, - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что размеры бюджета прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам (в ценах июня 2021 года) были установлены следующие: для трудоспособного населения – 315 рублей 4 копейки;

для пенсионеров – 214 рублей 91 копейка;

для детей в возрасте до трех лет – 178 рублей 56 копеек;

для детей от 3 до 6 лет – 247 рублей 95 копеек;

для детей от 6 до 18 лет – 303 рубля 79 копеек.

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