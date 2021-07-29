Случай амброзийного поллиноза впервые зарегистрирован в Беларуси в Гомельской области

Амброзия - головная боль не только аллергиков, но и сельхозпроизводителей. Фото: Pixabay

В Беларуси впервые выявлен случай амброзийного поллиноза. Об этом заявила во время пресс-конференции 29 июля главный внештатный аллерголог и иммунолог Министерства здравоохранения Беларуси Антонина Осипова.

Специалист рассказала, что установившаяся жаркая погода способствовала появлению на территории страны опасного южного растения, вызывающего тяжелые аллергические реакции, – амброзии.

Осипова пояснила, что Беларусь каждый год проходит три пика сезонной пыльцовой аллергии – весной, летом и осенью.

— Первый пик связан с пылением деревьев. Первой цветет ольха — с начала апреля до середины мая, позже цветут и вызывают различные аллергии орешник и лещина, потом — береза, а дальше — дуб. Второй пик приходится на цветение злаковых. Полынь является одним из страшных аллергенов, она будет цвести в августе и сентябре, – рассказала аллерголог.

Амброзия – опасный сорняк, вызывающий не только сильную аллергию, но и угнетающий сельскохозяйственные растения, усушающий почву. Аллергия на амброзию проявляется в виде заложенности носа, насморка, чихания, зуда в глазах, а также симптомов бронхиальной астмы.

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