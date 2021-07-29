В Беларуси планируют ввести обязательные регистрационные карты для таксистов. И вот почему

Перевозить пассажиров будут иметь право только водители с регистрационной картой. Фото: Дмитрий БРУШКО

Проект нового указа «О вопросах автомобильных перевозках пассажиров» вынесен на всеобщее обсуждение. Новый нормативный акт поможет покончить с недобросовестной конкуренцией на рынке. Такое мнение высказал заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Сергей Дубина во время пресс-конференции 29 июля, его слова приводит БЕЛТА.

По словам Дубины, в настоящее время некоторые перевозчики используют незаконные схемы для получения конкурентных преимуществ. Также негативный вклад в этот процесс вносят отдельные диспетчеры такси, которые фактически принуждают перевозчиков не соблюдать законодательство и правила перевозок.

В этой связи было предложено осуществлять перевозку пассажиров такси с помощью регистрационных карт. Такая карта оформляется на каждое транспортное средство, используемое для автомобильных перевозок пассажиров, в том числе автомобилями-такси. Перевозить пассажиров сможет только тот водитель, у которого есть карта допуска.

В случае несоблюдения нового закона водители не смогут «таксовать» в течение месяца, действие карты допуска диспетчера и регистрационной карты автомобиля будут приостановлены на три месяца. При повторном нарушении карта конфискуется транспортной инспекцией.

– Для добросовестных перевозчиков фактически ничего не меняется. Будет оформляться в электронном виде соответствующий допуск. Это будет разовое действие. После успешного получения карты допуска нужно будет только соблюдать законодательство, – подчеркнул замминистра.

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