Лукашенко подписал указ о социально-экономическом развитии Беларуси на 2021-2025 годы

Принята программа социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы. Фото: Белта

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №292, которым определяются основные направления социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, основные положения программы одобрены шестым Всебелорусским народным собранием. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Программой определяются цели, задачи, приоритетные направления социально-экономического развития страны на пятилетие, а также меры по их реализации. Также в ней заложены индикаторы развития различных отраслей экономики и ожидаемые результаты.

Первоочередная цель программы – обеспечить стабильность в стране и рост доходов граждан.

– Основой для благополучия людей станет рост доходов на 20,2%, – подчеркнули в пресс-службе.

Счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна – основные приоритеты развития страны в ближайшие пять лет, которые будут направлены на укрепление взаимного доверия между государством и обществом, государством и человеком, государством и бизнесом.

Программой определено, что должны быть решены самые актуальные для граждан Беларуси вопросы – занятость, доходы, жилье и медуслуги, качественное образование.

Программой предусмотрен и переход к полноценной отраслевой политике – разработка стратегий развития различных отраслей, продвижение интересов компаний всех форм собственности на внешних рынках.

Ожидается, что реализация поставленных задач выведет экономическое развитие Беларуси на новый уровень и улучшит жизнь и благосостояние белорусов.

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