Посла Беларуси в Бельгии освободили от должности в связи с выходом в отставку

Михневич освобожден от должности посла Беларуси в Бельгии и постпреда при ЕС. Фото: Белта

Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Бельгии и по совместительству в Люксембурге Александра Михневича освободили от должности в связи с выходом в отставку. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал соответствующий указ 29 июля. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Также Михневич освобожден от должности постоянного представителя республике при Евросоюзе и Европейском сообществе по атомной энергии и по совместительству при Организации Североатлантического договора.

Михневич был занят одновременно на нескольких должностях с 2016 года, ранее был первым заместителем Министерства иностранных дел Республики Беларусь.

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