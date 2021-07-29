Беларусь получила кредит ОПЕК – 20 миллионов долларов для поддержки здравоохранения

Беларусь получила 20 миллионов долларов для поддержки здравоохранения. Фото: Белта

Фонд международного развития ОПЕК предоставил Беларуси кредит на сумму 20 миллионов долларов, об этом рассказали в пресс-службе Министерства финансов республики Беларусь.

Заем рассчитан на 18 лет и предназначен для поддержки и улучшения сферы здравоохранения в стране, а также на уменьшение рисков в связи с распространением коронавирусной инфекции.

– В соответствии с условиями кредитного соглашения 28 июля в республиканский бюджет поступили средства займа в размере 20 миллионов долларов США, – сообщили в ведомстве.

Как заявил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич, у кредита есть одно важное условия – денежные средства могут быть использованы для погашения расходов из бюджета на борьбу с COVID-19. Он также отметил, что сумма предоставляется на очень выгодных для Беларуси условиях – с низкими процентами и хорошими сроками возврата.

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