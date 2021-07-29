Лозовик: решать вопрос с нелегальной миграцией нужно совместными усилиями, а не строительством заборов

Беларусь предложила Литве решать вопрос с нелегальной миграцией совместными усилиями. Фото: Lrt.lt

Вызовам, связанным с нелегальной миграцией, нужно противостоять только совместными усилиями, а не строительством заборов. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ Андрей Лозовик 29 июля, его слова приводит БЕЛТА.

По его словам, напряженная ситуация, возникшая в результате нелегальной миграции на границе со странами Евросоюза, не является чем-то новым, а отражает глубинные геополитические процессы на пространстве ОБСЕ и в регионе соседства.

– Этот процесс представляет собой постоянный общий вызов для государств - участников ОБСЕ. И ему можно противостоять только совместными усилиями, а не строительством заборов и в целом углублением «разделительных линий» на пространстве Организации, введением санкций, закрытием неба и т.д., – сказал Лозовик.

Он также отметил, что поток мигрантов усилился из-за ряда факторов – открытия границ, смягчения карантинных мер, сезонности, сохранения напряженности в странах миграционного риска и прочих.

Напомним, из-за наплыва нелегальных мигрантов в Литве введен режим чрезвычайной ситуации. Власти строят заграждение из колючей проволоки на границе, чтобы хоть как-то воспрепятствовать прохождению нелегалов с белорусской территории.

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